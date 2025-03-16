Shot: 51-летняя певица Наташа Королева задолжала за ЖКУ около 138 тысяч рублей

Певица Наташа Королева задолжала около 138 тысяч рублей за коммунальные услуги. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» оказалась владелицей нескольких квартир на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице в Москве.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, на 51-летнюю Королеву оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Стоимость недвижимости оценивается в 37 млн рублей, 49 млн и 70,8 млн рублей.

Как оказалось, уже два месяца певица не оплачивает коммунальные услуги и задолжала порядка 101 тысячи рублей.

Кроме того, у Королевой есть квартира в ЖК «Воробьевы горы», в престижном районе Раменки. За капремонт и квартплату она также не оплатила 36,4 тысячи рублей.

Там же певица приобрела нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости оценивается примерно в 32,3 миллиона рублей.

При этом ни в одной из квартир Королева не живет. Вместе с мужем, бывшим стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан) певица проживает в деревне Крёкшино в Новой Москве.

Ранее певица Наталья Королева рассказала, что ее муж Сергей Глушко сменил профессию и давно не занимается танцами. По словам певицы, он переквалифицировался в художника, пишет портреты и дорого их продает.