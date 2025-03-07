«Он переквалифицировался»: Наташа Королева рассказала, чем Тарзан зарабатывает на жизнь

Певица Наталья Королева рассказала, что ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, сменил профессию и давно не занимается танцами.

«Серега давно уже завязал с большим стриптизом. Он переквалифицировался в художника. Пишет потрясающие портреты и дорого их продает», - заявила со сцены исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Наташа также заверила, что гонораров Тарзана хватает на то, чтобы возить ее по санаториям и на Мальдивы. «В общем, вот так», - заключила Королева.

Видеоролик с концерта певицы опубликовал Telegram-канал «Не Малахов».

Ранее пластический хирург Денис Агапов предположил, что Наташа Королева тратит сотни тысяч рублей в месяц на косметологов. Врач обратил внимание на отсутствие у 51-летней исполнительницы следов хирургических вмешательств.