НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 марта 2025, 17:42
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«Он переквалифицировался»: Наташа Королева рассказала, чем Тарзан зарабатывает на жизнь

Певица Наташа Королева заявила, что ее муж Тарзан завязал с большим стриптизом.
«Он переквалифицировался»: Наташа Королева рассказала, чем Тарзан зарабатывает на жизнь

© Starface.ru

Певица Наталья Королева рассказала, что ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, сменил профессию и давно не занимается танцами.

«Серега давно уже завязал с большим стриптизом. Он переквалифицировался в художника. Пишет потрясающие портреты и дорого их продает», - заявила со сцены исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Наташа также заверила, что гонораров Тарзана хватает на то, чтобы возить ее по санаториям и на Мальдивы. «В общем, вот так», - заключила Королева.

Видеоролик с концерта певицы опубликовал Telegram-канал «Не Малахов».

Ранее пластический хирург Денис Агапов предположил, что Наташа Королева тратит сотни тысяч рублей в месяц на косметологов. Врач обратил внимание на отсутствие у 51-летней исполнительницы следов хирургических вмешательств.

Источник:Telegram-канал «Не Малахов»
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Наташа Королева
Тарзан
Сергей Глушко
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