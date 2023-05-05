Shot: 41-летняя Елена Блиновская остановила продажу марафонов, чтобы не попасть в СИЗО

В последнее время все внимание публики приковано к Елене Блиновской. Дело в том, что недавно ее задержали в Смоленской области при попытке бегства из РФ, и причиной этого стал ее долг перед государством в 918 миллионов рублей. Вот почему Блиновскую посадили под домашний арест, но, несмотря на данную меру, она все равно продолжала продажу своих курсов. Как сообщает Telegram-канал Shot, на сегодняшний день Елена решила изменить позицию.

Так, знаменитость остановила продажу марафонов, чтобы не попасть в СИЗО. Теперь приобрести ценные советы Блиновской уже не получится, можно лишь оказаться в «листе ожидания». К слову, команда знаменитости еще не со всех курсов убрала кнопку «оплатить». Вот почему при желании покупатели все еще могут перевести деньги на счет женщины, правда, взамен они ничего не получат.

Напомним, что во время допроса Елена признала свою вину.

Ранее Солнцев высказался об участи Блиновской и заявил, что в ее деле «фигурируют суммы в миллиард». Полное высказывание мужчины читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева приехала в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Подробности смотрите здесь.