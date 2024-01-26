SHOT: 39-летний актер Антон Шагин подозревал, что получил посылку со взрывчаткой

39-летний актер Антон Шагин подозревал, что получил посылку со взрывчаткой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 39-летний актер заказал баян для съемок в новом фильме. Когда ему привезли посылку, то он сразу заподозрил что-то неладное: по габаритам она не была похожа на музыкальный инструмент. Артист испугался, что в коробке может быть взрывчатка.

Полицейские вскрыли коробку, в которой оказалась статуэтка богини Фемиды. Изучив посылку, они не обнаружили в ней взрывчатого вещества. На данный момент проводится проверка и выясняется, кто мог прислать статуэтку Шагину.

Отметим, что ни Антон, ни его официальные представители никак не комментировали ситуацию.

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