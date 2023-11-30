SHOT: 1 декабря Урин объявит Гергиева новым директором Большого театра

Генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева 1 декабря официально представят коллективу Большого театра. Он будет новым директором учреждения и сменит на посту нынешнего руководителя Владимира Урина.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник.

По его информации, объявлять Гергиева будет сам Урин. Новый директор станет руководить объединенной дирекцией двух театров: Мариинского и Большого.

Сам Гергиев ранее не исключал, что скоро возглавит Большой театр. На соответствующий вопрос он отвечал: «Поживем – увидим».

Еще 22 ноября Урин заявлял, что работает в должности и находится на гастролях в Минске. Он отмечал: официальных сообщений о его уходе нет. До этого говорилось, что Урин написал заявление – он уйдет по собственному желанию.