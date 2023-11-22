Глава Большого театра Урин продолжил работать, несмотря на слухи об увольнении

Глава Большого театра Владимир Урин продолжил работать в должности, несмотря на слухи об увольнении. Сейчас он с труппой находится на гастролях.

Подробности сообщает ТАСС.

Он сказал журналистам издания: «Я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске».

Урин отметил, что официальных сообщений о его уходе не было.

Издание уточнило, может ли это означать, что сообщения об увольнении неправдивы. Урин не сказал прямо и заявил, что ответил, как считает необходимым.

Недавно появилась информация, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Возможным претендентом на место главы Большого театра называли главу Мариинки Валерия Гергиева.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что ему стыдно из-за «Щелкунчика» в Большом театре, ради билетов на который люди вынуждены сутками стоять на морозе. Он считает, что у зрителей должна быть возможность приобретать билеты онлайн. Также он рассказал об опасности постановки для самих артистов. Спектакль стоит в афише чередой, поэтому артисты не смогут отдохнуть и восстановиться. Этим обусловлены травмы и текучка в театре, сказал Цискаридзе.