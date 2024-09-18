Опубликовано 18 сентября 2024, 18:431 мин.
Шорты за 8 тысяч и платье: российская актриса Оксана Лаврентьева распродает гардероб
Актриса Оксана Лаврентьева распродает гардероб более чем на 4,5 млн рублей.
© Starface.ru
Актриса Оксана Лаврентьева решила распродать гардероб. От продажи вещей она может выручить 4 млн 568 тыс. 626 рублей.
Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Лаврентьева разместила 97 объявлений о продаже нарядов известных брендов. Среди вещей сумки, платья и обувь.
Отмечается, что самая дешевая вещь – шорты за 8 тыс. рублей. Наиболее дорогой наряд – платье за 238 тыс. 100 рублей. Это повседневное черное платье из натуральной кожи. В объявлении говорится, что вещь в отличном состоянии.
Ранее сообщалось, что теннисистка Светлана Кузнецова тоже стала распродавать вещи. За 114 позиций спортсменка могла выручить 2 млн 831 тыс. рублей.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева