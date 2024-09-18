Шорты за 8 тысяч и платье: российская актриса Оксана Лаврентьева распродает гардероб

Актриса Оксана Лаврентьева решила распродать гардероб. От продажи вещей она может выручить 4 млн 568 тыс. 626 рублей.

Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

Лаврентьева разместила 97 объявлений о продаже нарядов известных брендов. Среди вещей сумки, платья и обувь.

Отмечается, что самая дешевая вещь – шорты за 8 тыс. рублей. Наиболее дорогой наряд – платье за 238 тыс. 100 рублей. Это повседневное черное платье из натуральной кожи. В объявлении говорится, что вещь в отличном состоянии.

Ранее сообщалось, что теннисистка Светлана Кузнецова тоже стала распродавать вещи. За 114 позиций спортсменка могла выручить 2 млн 831 тыс. рублей.