Самая дорогая вещь — шуба: теннисистка Кузнецова распродает брендовые вещи более чем на 2,5 миллиона рублей

Российская теннисистка Светлана Кузнецова решила продать брендовые вещи, которыми больше не пользуется. Выставленный на продажу гардероб оценивается в более чем 2,5 миллиона рублей, передает Telegram-канал Звездач.

По данным СМИ, всего на онлайн-площадку выставлено 114 позиций. Если у теннисистки получится продать все вещи, то она выручит 2 млн 831 тысячу рублей.

Самая дорогая вещь в гардеробе — шуба. Ее цена составляет 140 тысяч рублей. Также в списке есть другие изделия из меха. Например, стоимость одного из таких составляет 123 тысячи рублей.

Помимо шуб, на продажу выставлены куртки, джины и другие вещи. Самым бюджетным вариантом для покупки являются шорты. Их у Светланы можно приобрести за 5 тысяч рублей.

Ранее Лукерья Ильяшенко назвала самую дорогую вещь в гардеробе. Ей оказалась парка от Yves Salomon за 400 тысяч.