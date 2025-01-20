«Шопинг и пофинг»: Елена Воробей впервые за долгое время показала фото в купальнике
© Lomohov Anatoly/East News
57-летняя юмористка Елена Воробей редко показывает свою фигуру. Но звезда сделала исключение и снялась в купальнике. Снимки появились в ее социальных сетях.
Заслуженная артистка России отправилась в честь праздника Крещения в Спа. Звезда решила побаловать себя в отпуске и назвала любимыми видами спорта на отдыхе «шопинг и пофинг».
«В Крещение еще и свиминг. Но исключительно в теплую воду 30 плюс, в ледяную зайти не могу. Впервые в СПА-комплексе», — призналась Елена Воробей.
Звезда сняла себя в черном купальнике с разноцветными узорами, но полностью фигуру показывать не стала. На голову победительница шоу «Три аккорда» надела платок.
Елена Воробей неоднократно рассказывала, что недовольна своим внешним видом. Для борьбы с лишним весом знаменитость соблюдает строгую диету: она отказалась от сладкого и мучного, старается пить больше воды и реже есть мясо. Иногда звезда употребляет только фрукты и овощи зеленого цвета, если ей нужно сильно похудеть перед каким-либо проектом или мероприятием.
Недавно 22-летняя дочь Воробей Софья перенесла тяжелую операцию по исправлению челюсти. Артистка рассказала, как прошло хирургическое вмешательство.