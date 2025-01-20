«Шопинг и пофинг»: Елена Воробей впервые за долгое время показала фото в купальнике

57-летняя юмористка Елена Воробей редко показывает свою фигуру. Но звезда сделала исключение и снялась в купальнике. Снимки появились в ее социальных сетях.

Заслуженная артистка России отправилась в честь праздника Крещения в Спа. Звезда решила побаловать себя в отпуске и назвала любимыми видами спорта на отдыхе «шопинг и пофинг».

«В Крещение еще и свиминг. Но исключительно в теплую воду 30 плюс, в ледяную зайти не могу. Впервые в СПА-комплексе», — призналась Елена Воробей.