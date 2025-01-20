НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2025, 13:22
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«Шопинг и пофинг»: Елена Воробей впервые за долгое время показала фото в купальнике

Юмористка Елена Воробей сделала редкое фото в купальнике.
«Шопинг и пофинг»: Елена Воробей впервые за долгое время показала фото в купальнике

© Lomohov Anatoly/East News

57-летняя юмористка Елена Воробей редко показывает свою фигуру. Но звезда сделала исключение и снялась в купальнике. Снимки появились в ее социальных сетях.

Заслуженная артистка России отправилась в честь праздника Крещения в Спа. Звезда решила побаловать себя в отпуске и назвала любимыми видами спорта на отдыхе «шопинг и пофинг».

«В Крещение еще и свиминг. Но исключительно в теплую воду 30 плюс, в ледяную зайти не могу. Впервые в СПА-комплексе», — призналась Елена Воробей.

«Шопинг и пофинг»: Елена Воробей впервые за долгое время показала фото в купальнике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сняла себя в черном купальнике с разноцветными узорами, но полностью фигуру показывать не стала. На голову победительница шоу «Три аккорда» надела платок.

Елена Воробей неоднократно рассказывала, что недовольна своим внешним видом. Для борьбы с лишним весом знаменитость соблюдает строгую диету: она отказалась от сладкого и мучного, старается пить больше воды и реже есть мясо. Иногда звезда употребляет только фрукты и овощи зеленого цвета, если ей нужно сильно похудеть перед каким-либо проектом или мероприятием.

Недавно 22-летняя дочь Воробей Софья перенесла тяжелую операцию по исправлению челюсти. Артистка рассказала, как прошло хирургическое вмешательство.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Елена Воробей
юмор
купальник