«Шоковая ситуация»: друг Евгения Кунгурова Максим Токаев показал переписку с артистом за сутки до его смерти

Накануне появилась информация о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Новость о кончине оперного певца стала шоком для его родных и близких. Победитель первого сезона телешоу «Минута славы» и близкий друг Евгения Кунгурова Максим Токаев в беседе с The Voice высказался о его смерти и показал последнюю переписку с артистом.

Аккордеонист Максим Токаев известен широкой аудитории по шоу «Минута славы», в котором одержал победу в 2007 году. Артист признался, что дружил с Евгением Кунгуровым и даже должен был с ним созвониться в день трагедии.

«Для меня ситуация шоковая, я общался с ним накануне, ничего не предвещало беды. Сказал, что все у него в порядке. Да и вообще по жизни он был открытый, харизматичный и веселый человек», — поделился Максим Токаев.

Музыкант рассказал, что переписывался с оперным певцом за день до его смерти. Тогда Евгений Кунгуров отметил, что у него все в порядке. В распоряжении The Voice оказался отрывок из последнего диалога Максима Токаева и артиста.

Напомним, в последние годы жизни Евгений Кунгуров страдал от серьезного психического заболевания. По данным Telegram-канала Mash, артисту диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.

8 апреля возле многоэтажного дома на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы обнаружили тело артиста.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что ведущий Владимир Березин высказался о возможной причине смерти Евгения Кунгурова.