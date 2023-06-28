Шокирующий прайс: Гарик Мартиросян снова начнет выступать на корпоративах и частных вечеринках

Шоумен Гарик Мартиросян около полутора лет назад перестал выступать на частных мероприятиях. Стало известно, что он готов вернуться к корпоративам, но за внушительную сумму.

Свежий райдер знаменитости опубликовал Telegram-канал Mash. По информации источника, комик просит за выступление €120 тыс., что в переводе на рубли составляет 11 с небольшим миллионов.

Если оплата осуществляется по безналичному расчету, к этой сумме добавляется еще 18%. Также в райдере говорится о расходах на питание, питье и хороший микрофон – это еще 100 тыс.

Никаких предварительных встреч с заказчиками не предусмотрено. Еще 150 тыс. рублей необходимо заплатить автору сценария.

Ранее Мартиросян рассказывал о последней встрече с ведущим Иваном Ургантом.