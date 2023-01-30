«Не общаюсь»: Гарик Мартиросян рассказал о последней встрече с Иваном Ургантом

Ведущий Иван Ургант последние несколько месяцев совсем перестал появляться на телевидении. Знаменитость даже не посещает светские мероприятия и пропустил премьеру шоу своего друга Гарика Мартиросяна. Журналисты поинтересовались у бывшего участника Comedy Club, общается ли он с Иваном. Юморист не стал скрывать правду.

По словам ведущего нового шоу, они с Ургантом недавно виделись, но на данный момент не общаются. Гарик рассказал, что его друг пребывал в хорошем настроении.

«Конкретно сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год. Кстати, в этом же зале, в кинотеатре «Москва», только на первом этаже, там ресторанчик есть. Я, Ваня Ургант и Сережа Светлаков собрались вместе с супругами. Тогда у него было хорошее настроение. Мы классно посидели, прекрасно провели время», – поделился Мартиросян в беседе с Teleprogramma.pro.

Сейчас Гарик пытается совмещать работу и семейную жизнь. Напомним, что юморист живет в Армении, но с недавних пор стал вести программу в России.

«В Армении у меня три больших детских проекта. Но когда от телеканала ТНТ поступают такие предложения, то я не мог не отреагировать. Я тут же примчался. Надеюсь, что шоу вам понравится», – рассказал Гарик.

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