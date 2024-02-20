«Сами подумайте, что вы спрашиваете»: Леонид Якубович нагрубил журналистке на премьере фильма

Телеведущий Леонид Якубович посетил премьеру фильма «Командир» в Москве и подошел к журналистам, чтобы ответить на вопросы. Один из них настолько не понравился артисту, что последовал достаточно грубый ответ. Этот момент попал на видео, снятое корреспондентом сайта «Страсти».

«Мы сегодня находимся на достаточно патриотическом фильме. А кто для вас настоящий герой?» - поинтересовалась журналистка.

Якубович сказал: «Это мои друзья, это практически моя семья».

Следующий вопрос вывел ведущего из себя.

«Какие у них есть качества, которые их отличают?» - хотели узнать у Якубовича.

«Сами подумайте, что вы спрашиваете», - сказал народный артист РФ.