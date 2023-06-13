«Шокирована»: Дана Борисова пропала в день рождения и рассказала о почерневшем после косметолога лице

Телеведущая Дана Борисова пропала в свой день рождения. Утром до звезды не могли дозвониться ни друзья, ни журналисты. Позже телеведущая нашлась: она рассказала как планирует отмечать праздник, а также о последствиях посещения косметолога перед мероприятием.

Борисова призналась, что сделала процедуры, «после которых сама шокирована». Ведущая ставила нити для подтягивания второго подбородка, но получила почерневшее лицо.

«В итоге у меня шейно-подбородочный угол 90 процентов, но от уха до уха все черное и подбородок черный», - рассказала Борисова сайту mk.ru.

Спустя время нижняя часть лица стала желтеть, но синяки остаются. Борисова заявила, что не будет маскировать их с помощью тонального крема.

«Я никогда из-за этого не комплексую. Наоборот — пусть все видят, как я старалась быть красивой», - решила знаменитость.

Пропажа Борисовой в день рождения связана отнюдь не с внешностью – оказалось, что она потеряла телефон, пока была в собачьем магазине. Звезда не сразу заметила пропажу, но потом телефон нашелся.

В планах Борисовой – отметить день рождения в ресторане. Торжество обещает быть пышным. В ресторан приедут многие артисты: будут звезды стендапа, рэперы.

Ранее Борисова намекнула на роман с бывшим мужем певицы Татьяны Булановой Владиславом Радимовым.