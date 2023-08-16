«Шок, потрясение, слезы»: Лада Дэнс эмоционально отреагировала на сообщения с угрозами

Певица Лада Дэнс отреагировала на появление сообщений с угрозами по телефону «чрезвычайно болезненно». У артистки были шок и слезы.

Об этом рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

«Это был просто эмоциональный шок, потрясение, слёзы», - поделился он в разговоре с mk.ru.

Сейчас исполнительницу оградили от негативной информации, она в состоянии покоя. Певице нужна «реабилитационная тишина», говорит Пудовкин.

Он пообещал «предметно» разобраться с людьми, угрожающими певице. Директор считает, что звезды должны быть защищены от подобных угроз, а для этого необходим соответствующий специальный орган. Пудовкин решил вывести проблему «на другой качественный уровень».

Говоря о самочувствии певицы после 11 дней в больнице, источник заявил: «У нее начинается реабилитация». По словам директора, этот процесс небыстрый – в первое время Дэнс будет выполнять небольшие физические упражнения, потом нагрузку увеличат. Сейчас все сосредоточены на «очевидных физических проблемах», возникших после ДТП.

Ранее стало известно, что Дэнс перевели в закрытую клинику из-за «озверевшего» фаната.