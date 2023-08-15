Ладу Дэнс перевели в закрытую клинику на фоне преследований озверевшего фаната

Певицу Ладу Дэнс перевели в закрытую клинику на фоне преследований и угроз. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, в настоящее время активизировался «поклонник» - он узнал место жительство певицы и буквально «озверел».

Подробности разговора с Пудовкиным приводит Пятый канал.

«Мы были вынуждены принять решение, и Лада переведена сегодня в другую клинику закрытого формата», - сказал Пудовкин и добавил, что там она будет в эмоциональной и физической безопасности.

Пудовкин подтвердил, что «ситуация непростая», но она контролируется «лучшими врачами». К артистке не пускают ни родных, ни поклонников, не разрешают цветы.

В связи с угрозами сторона артистки подала два исковых заявления. Команда Дэнс напугана давним поклонником артистки. Он пытался связаться с певицей и передать подарки, но, по словам Пудовкина, такие попытки были «блокированы». Директор певицы пообещал пресекать подобные действия и наказывать обидчиков певицы в соответствии с законом.

Говоря о действиях фаната, который рассказывал, что и как сделает с певицей, Пудовкин заявил: «Он озверел. В прямом смысле этого слова — просто озверел».

Ранее адвокат Сергей Жорин подтвердил угрозы артистке, которые поступают в соцсетях и по телефону.