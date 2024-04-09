«Шок и слезы»: Анастасия Макеева потрясена внезапной смертью Евгения Кунгурова

8 апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России, певца Евгения Кунгурова. Для многих известие о внезапном уходе из жизни бывшего участника шоу «Голос» стала шоком. Актриса Анастасия Макеева призналась, что ее потрясла новость о кончине артиста и посвятила ему пост в личном блоге.

Оперный певец Евгений Кунгуров часто выступал на сцене, он также вел концерты в Кремлевском дворце и программу «Романтика романса». Анастасия Макеева исполняла с артистом в дуэте песню «Бескрайнее небо». Актриса опубликовала в личном блоге кадры, на которых она с Евгением Кунгуровым исполняет эту композицию. Как оказалось, в скором времени артисты должны были снова выступить вместе.

«От боли сжимается сердце и разум не верит. Женя, как же так? Не верю. У нас с тобой очередной дуэт на 9 мая. Ну что ж ты наделал?! Такой парень, такой голос... Плачу, не могу остановиться», — написала Анастасия Макеева под постом.

В комментариях под публикацией артистки многие признались, что не могут поверить в случившееся.

«Ужас просто», — написала певица Валерия.

«Лерочка, шок и слезы. И прямо хочется, чтоб был фейк, но это правда», — ответила Анастасия Макеева артистке в комментариях.

Кроме того, отозвалась на трагедию и певица Этери Бариашвили.

«Это правда? Господи... не могу поверить», — написала артистка.

Напомним, 8 апреля возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы обнаружили тело оперного певца. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее сообщалось о том, что певец Сергей Пенкин рассказал о последней встрече с Евгением Кунгуровым.