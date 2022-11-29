ШОК! Дочь Филиппа Киркорова названа в честь другой Аллы

Певец Филипп Киркоров назвал дочь не в честь бывшей жены Аллы Пугачевой, хотя все верили именно в эту версию. До вчерашнего дня.

Артист с детьми посетил церемонию открытия катка на Красной площади. Сын Киркорова Мартин отделился и гулял с дедушкой, а дочь Алла-Виктория всюду сопровождала родителя.

В какой-то момент исполнитель встретил в толпе ведущую Аллу Михееву. Коллеги обменивались эмоциями и радостью.

Киркоров обратился к дочери со словами: «Видишь, в честь кого ты названа в том числе».

На это Михеева ответила, что думала, будто девочка названа «в честь кого-то другого». Однако певец парировал, что «времена меняются».

Ранее Киркоров обратился к журналистке Алене Жигаловой с просьбой оставить Пугачеву в покое и прекратить критику в ее адрес. Музыкант назвал уехавшую за границу певицу «гордостью страны», вспомнил о 10 счастливых годах семейной жизни с ней и заявил, что понимает причину поступка.