Шнуров не стал помогать вокалистке «Ленинграда» Вокс, страдающей от аутоиммунного заболевания

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров знал, что ныне бывшая вокалистка коллектива Алиса Вокс страдает от аутоиммунного заболевания крови, но не стал помогать ей в лечении.

Алиса призналась, что для лечения ей требуются дорогостоящие лекарства. Ей приходится оплачивать все счета самой. «Я работаю, деньги зарабатываю. Дорого стоят, да», - поделилась певица.

Несмотря на терапию, она по-прежнему сталкивается с симптомами заболевания, стоит ей съесть одно лишнее яблоко. «Люди не понимают, что лицо просто живет своей жизнью: то отекает, то сдувается», - рассказала певица в интервью YouTube-каналу «Алла Шишкина / Без воды».

Ранее мы сообщали о том, что Алиса покинула «Ленинград» именно из-за своей болезни. Ей приходится раз в год делать химиотерапию. Болезнь на данный момент считается неизлечимой. Такой же диагноз в свое время поставили Юлии Началовой.