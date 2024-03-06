«Шлак, полная ерунда»: экс-солист «АукцЫона» Сергей Рогожин оценил творчество «Би-2»

Музыканты известной рок-группы «Би-2» уехали из России из-за политических разногласий. Экс-солист музыкальных коллективов «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин раскритиковал творчество музыкантов, назвав его «шлаком».

Рогожин отметил, что уехавшие артисты ранее хорошо зарабатывали в России. «Би-2» выступали в среднем за 50 тысяч евро, порой их гонорар даже превышал эту сумму. Музыкант раскритиковал творчество артистов, выразив недоумение фактом их популярности.

«Мне неинтересно их творчество было от слова „совсем“, я вообще эту музыку не слушал. Как этот шлак можно было слушать? Что по поэзии, что по музыке. Полная ерунда. Музыка-то говнище полное у „Би-2“, извините меня», — цитирует Рогожина Абзац.

По словам Рогожина, в России коллектив прославился благодаря тому, что их трек «Полковнику никто не пишет» взяли в фильм «Брат 2». На этом они «сделали имя», уверен музыкант.

Напомним, группа «Би-2» прекратила продажу сувенирной продукции в России. Преданные фанаты коллектива забили тревогу.