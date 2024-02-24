Официальный сайт не работает: группа «Би-2» прекратила продажу сувенирной продукции

Музыкальная группа «Би-2» перестала торговать своим мерчом. Преданные фанаты коллектива забили тревогу. В социальных сетях они пытаются узнать, когда сайт с сувенирной продукцией вновь заработает. Однако пока никакого ответа им не поступило, передает Telegram-канал Mash.

Несколько лет группа продавала футболки, худи и значки через магазин BDVA. Товар можно было заказать через сайт или на маркетплейсе. Однако в ноябре минувшего года случилась неожиданная распродажа со скидками до 60%, после которой реализация мерча и вовсе прекратилась.

20 января в соцсетях группы появилась запись о концерте в Стамбуле, а также о запуске там островка с сувенирной продукцией. Но в этот же день сайт с мерчем опять перестал работать.

Люди, желающие приобрести продукцию, не получили за все это время каких-либо ответов. По мнению некоторых фанатов, попавшим в неприятную ситуацию из-за выступления в Таиланде артистам пока нет дела до продажи мерча.

Ранее сообщалось, что в Кемере все-таки состоится музыкальный фестиваль группы «Би-2». Прежде появилась информация об отмене мероприятия.