«Шла с опаской»: Собчак перевоплотилась в мадам Помпадур на дне рождения Валерии Гай Германики

1 марта режиссеру Валерии Гай Германике исполнилось 39 лет. Создатель фильма «Все умрут, а я останусь» с размахом отметила день рождения и пригласила на него звезд. Формат праздника был необычным — в историческом стиле. В числе гостей была Ксения Собчак, которая поделилась видео с мероприятия в своем Telegram-канале.

Собчак и телеведущая Алла Михеева пришли на день рождения Валерии в платьях 18-го века. Такой формат, судя по всему, понравился гостям.

Ксения назвала день рождения «невероятно крутым».

«Первый раз, честно говоря, участвую в костюмированной вечеринке. Шла с опаской, но в итоге формат прекрасный — приходишь в трениках, тебя долго и красиво наряжают», — написала журналистка.

Ведущая призналась, что чувствует себя мадам Помпадур — официальной фавориткой французского короля Людовика XV.

Пока неизвестно, кто еще побывал на празднике режиссера. После скандала с «голой» вечеринкой звезды не торопятся делиться видео с частных мероприятий.

Валерия Гай Германика стала известной после выхода в свет фильма «Все умрут, а я останусь». Также известность ей принес сериал «Школа».

Ранее ведущий Тигран Кеосаян предрек грустный конец телеведущей Ксении Собчак.