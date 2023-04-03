«Шла мимо сцены»: команда шоу «Маска» спасла певицу SHENA от серьезной травмы в последний момент

В восьмом выпуске шоу телеканала НТВ «Маска» рассекретили Скунса. Решающий голос отдала Валерия, хоть и подозревала, кто находится в костюме, и там действительно оказалась ее дочь певица SHENA. Молодая артистка призналась, что была рада покинуть проект, так как ей не хотелось, чтобы уходил второй претендент навылет Горностай. К тому же эмоций ей хватило, и она сильно устала из-за сильной загруженности в последние месяцы.

По словам вокалистки, предложение об участии в шоу ей поступило еще летом 2022 года, и она была невероятно счастлива. Однако на тот момент она еще не подозревала, как будет занята. Она хотела выкладываться и в своих проектах, и на сцене перед жюри, поэтому не пропускала ни одной репетиции. Также ей приходилось много работать над номерами, так как она должна была запутывать членов жюри. Ей сразу сказали, что нельзя выдавать ее тембр и вибрато, поэтому SHENA пришлось открывать новые грани голоса.

В интервью изданию «StarHit» певица рассказала и о неудобном костюме, из-за которого она однажды чуть серьезно не травмировалась. Сам по себе наряд крайне неудобный – в нем ничего не видно, все плохо слышно, а движения сковывает корсет с огромным хвостом. Во время одной из репетиций SHENA не смогла рассмотреть, где заканчивается сцена и едва не упала. Спасти ее смогли режиссеры в последний момент.

«В Скунсе практически ничего не видно, не слышно и сложно дышать. Во время номеров на уши приклеиваются наушники, именно приклеиваются, иначе они отпадают, чтобы ты мог как-то отвечать на вопросы. А чтобы что-то рассмотреть, нужно сильно задрать голову. <…> Однажды был случай на репетиции, когда я чуть не упала. Тогда режиссеры закричали, а я шла просто мимо сцены», - призналась артистка.

Напомним, что Валерия не сдержала слез, когда ее дочь сняла маску Скунса. Она сказала, что сильно гордится певицей и считает, что она огромная молодец, что в принципе согласилась на участие. Она оправдалась, что выбрала SHENA в голосовании, так как понимала, что она сильно устала, а не потому, что считает ее слабее остальных участников. Однако Филипп Киркоров все равно осудил коллегу за то, что она «слила» Скунса, зная, кто это.