«Как ты осмелилась прийти в проект?»: Валерия разрыдалась, увидев, кто был Скунсом в шоу «Маска»

В минувшее воскресенье жюри шоу «Маска» пришлось сделать очередной нелегкий выбор и раскрыть одного из участников. Зрители выдвинули двух кандидатов на выгон, и мнения судей в итоговом голосовании разделились. Тимур Родригез и Регина Тодоренко захотели оставить в проекте Горностая, а Филипп Киркоров – Скунса. Окончательное решение легло на плечи Валерии, и, несмотря на то, что она подозревала, кто скрывается в костюме, все равно решила выгнать из программы Скунса.

Когда участник снял маску, певица не смогла сдержать слез, ведь на сцене стояла ее дочь SHENA. Молодой артистке долго удавалось водить жюри за нос, запутывать их, чтобы они даже не понимали, какого она пола, но в шестом выпуске ее мать отчетливо услышала родной голос. Однако это не помешало вокалистке убрать ее из шоу.

«Какая бы я была мать, если бы тебя не признала. Как ты осмелилась прийти в этот проект? Она сама выбрала этот путь, отказалась от всех наших рук помощи. Я страшно горжусь, что ты такая трудяга», - сказала Валерия дочери.

Решение супруги Иосифа Пригожина выгнать из «Маски» именно Скунса возмутило Филиппа Киркорова. Он заявил, что не понимает логики коллеги, ведь она же знает, что за персонажем скрывается ее собственный ребенок.

«Ты сливаешь сейчас собственную дочь? Ты Снежная Королева какая-то», - осудил Киркоров Валерию.

Напомним, что Скунс был одним из самых неоднозначных героев, который обсуждался еще до премьеры нового сезона проекта. Однако создатели шоу заявляли, что артист, решившийся на «пахучего» зверька, нашелся быстро. Со сцены 30-летняя SHENA призналась, что для нее скунс – это милое и доброе животное, а люди часто думают о нем штампово. Мол, вонючка. «Он не агрессивный и не нападает. Мне порой тоже приходится защищаться непонятно от чего», - поделилась артистка.

Ранее стало известно, кто скрывался под маской Феникса.