«Шквал помойного словоблудия»: театр «Ленком» опубликовал открытое письмо к властям Израиля

Театр «Ленком» обратился к руководству Израиля после отмены гастролей в стране, соответствующее открытое письмо опубликовала «Российская газета».

В обращении отмечается, что ситуация, сложившаяся с травлей участников постановки «Поминальная молитва», недопустима. Театралы отметили, что выступление должно было состояться на внебюджетные деньги, а сами артисты согласились выступать за скромные гонорары.

«Мы считаем Израиль демократической страной и очень рассчитываем получить оценку официальных властей разнузданному и разрушительному поведению, с которым мы столкнулись заочно, а наши российские коллеги уже очно», — сказано в обращении.

В театре добавили, что удивлены отсутствием реакции на происходящее со стороны официальных лиц Израиля. При этом, в обращении подчеркнули, что в стране есть множество тех, кто находится на стороне «Ленкома» и недоволен угрозами в адрес театралов.

«На "Ленком" Марка Захарова и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами "местечковой коммунальной кухни". К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили», — заявили «Ленкомовцы».

Напомним, скандал с отменой постановки разгорелся после публикации в соцсетях сообщения Анатолия Белого. Актер призвал сделать все, чтобы не пустить в Израиль своих коллег.

Ранее мы писали о том, что тренер Татьяна Тарасова появилась в инвалидной коляске на линейке внука.