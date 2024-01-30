Школьницу развели на интимные фото, пообещав участие в съемках клипа Клавы Коки

Школьница из подмосковного города Щелково отправила интимные снимки аферистам, пообещавшим снять ее в клипе певицы Клавы Коки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, накануне 14-летняя девочка обнаружила в соцсетях объявление о наборе артистов в музыкальный клип артистки. Школьница отправила заявку, а через некоторое время с ней связался неизвестный мужчина и предложил пройти кастинг. При этом подростку необходимо было обнажиться и показать свое тело со всех сторон.

Поклонница певицы условия кастинга приняла, сделала откровенные фото и видео, после чего отправила их «менеджеру». Спустя неделю девочка увидела в соцсетях альбом с ее интимными снимками, под каждым из которых была установлена цена.

Тогда юная россиянка осознала, что стала жертвой мошенников и рассказала о случившемся матери. Семья написала заявление в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

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