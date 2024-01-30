Раскрыт настоящий вес певицы Клавы Коки

Певица Клава Кока разоткровенничалась с подписчиками и рассказала, что весит 56,8 килограмм. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Клава Кока рассказала, что находится в своем максимальном весе. Раньше он доходил у певицы до 55 кг.

27-летняя певица призналась, что несмотря на активный образ жизни, она очень любит поесть. В последний месяц Клава хорошо питалась и отдыхала. Однако с февраля у артистки начинаются съемки и концерты, поэтому ей нужно вернуться в форму.

Артистка рассказывала, что в похудении ей очень помогает спорт. Исполнительница хита «Покинула чат» держит себя в форме при помощи танцев. Помимо этого, она занимается плаванием и посещает спортзал.

Напомним, несколько дней назад певица улетела на отдых на Мальдивы. Клава отдыхает там на роскошной вилле за 2,5 миллиона рублей.