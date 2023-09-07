Шкафы не открываются, деньги пропали: Агата Муцениеце рассказала, что стала жертвой обмана во время ремонта

Актриса Агата Муцениеце стала жертвой мошенницы Абрамович во время ремонта, об этом сообщает Пятый канал.

Знаменитость купила дом за городом еще в мае 2022 года. С тех пор она проводила там ремонт и контролировала действия рабочих. Теперь же Муцениеце похвасталась подписчикам в соцсетях, что стройка закончена. Она выложила рум-тур по дому и призналась, что вложила в ремонт 20 миллионов рублей.

Дизайнером нового жилья актрисы согласилась стать ее близкая знакомая Наташа Абрамович. Выяснилось, что женщина предложила свои услуги актрисе бесплатно. И первое время все действительно шло хорошо, но в какой-то момент Абрамович пропала с деньгами Муцениеце, которые были выделены на закупку стройматериалов. По рассказу актрисы, она отдала дизайнеру около 700 тысяч рублей.

«Не стоит доверять людям, которых вы мало знаете. Если честно, мне достаточно грустно, что с Наташей вся эта история произошла. И наоборот, я всегда была готова помочь. И даже думала, что она извинится», — рассказала артистка.

Звезда осталась недовольна и некоторыми дизайнерскими решениями Абрамович. Например, шкафы на кухне были выполнены таким образом, что они не открывались.

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