Шизофрения, смерть в 47 лет и заброшенная могила: трагедия звезды «Бриллиантовой руки» Александры Лисютиной

Звезда «Бриллиантовой руки» Александра Лисютина сыграла всего в одном фильме, но запомнилась зрителям всего Советского Союза. Однако актриса не стала связывать свою жизнь с кино, а ее судьба сложилась трагически — она страдала психическим заболеванием и рано умерла, а ее могила оказалась полузаброшенной. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале Андрея Флора.

Александра Лисютина прославилась на весь Советский Союз всего в пять лет — тогда она сыграла дочь Горбунковых в фильме «Бриллиантовая рука» (1968). После этого девочку ждал большой путь в кино, но та решила посвятить жизнь медицине. Отучившись, она стала заведующей отделения одной из столичных поликлиник. Но в начале 2010 года окружающие стали замечать в поведении женщины странности: она начала забывать фамилии и имена близких и коллег, иногда впадала в ступор, ее речь становилась несвязной.

Когда однажды артистка приехала на станцию метро «Маяковская», но не могла вспомнить, как там оказалась и что делала до этого, она поняла: пора срочно обратиться к специалистам. Врачи быстро обнаружили у Александры Лисютиной прогрессирующий психический недуг и поставили диагноз «шизофрения». Женщине пришлось оставить работу, ей выдали справку об инвалидности. Она регулярно лечилась в психиатрических клиниках, но болезнь не отступала.

«Она понимала, что вскоре окончательно сойдет с ума, и не хотела становиться обузой для близких», — рассказывали в окружении Александры Лисютиной.

В 2011 году звезда «Бриллиантовой руки» в очередной раз отправилась в стационар, но домой больше не вернулась. 25 апреля тело Александры Лисютиной обнаружили под окнами больницы — было решено, что она свела счеты с жизнью. Актрисе было всего 47 лет. Похоронили ее на Востряковском кладбище Москвы рядом с родными.

На появившихся в Сети кадрах видно, что могила Александры Лисютиной выглядит почти заброшенной. Возле ограды до сих пор стоит памятник, разобранный для погребения, а само захоронение не прибрано, на нем нет цветов. На могиле до сих пор установлен крест с момента похорон. По слухам, у артистки есть дочь, но, судя по всему, она не навещает могилу матери.

Ранее появились подробности лечения звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной в психбольнице.