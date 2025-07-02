Шишкова заявила, что дочь Тимати обрадовалась беременности новой девушки отца. Об этом сообщает Газета.Ru.

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова, которая воспитывает дочь от рэпера Алису, рассказала о реакции девочки на беременность новой девушки музыканта. По словам Шишковой, 10-летняя дочка рада скорому пополнению в семье папы.

«Положительно, хорошо [реагирует, — прим. ред.]. Она рада любому [ребенку, — прим. ред.] — девочке и мальчику. Потому что она такой ребенок — положительный», — объяснила модель.

Напомним, о беременности возлюбленная Тимати, Валентина Иванова, объявила в апреле 2025 года. Отметим, что Тимати имеет двух детей — Алису от Алены Шишковой и Ратмира от Анастасии Решетовой. При этом рэпер ни разу не был женат.

Ранее мы писали о том, что Тимати заподозрили в расставании с беременной Валентиной Ивановой.