Ширвиндт сообщил, что Манучаров зовет в шоу выживших из ума полоумных старушек

Телеведущий Михаил Ширвиндт выступил против своего коллеги Вячеслава Манучарова и негативно высказался о гостях его шоу. Он заявил, что журналист специально зовет в свой проект пожилых актрис, которые уже «выжили из ума», чтобы на них делать контент.

Напомним, что практически каждый выпуск интервью Манучарова в последнее время бурно обсуждается в Сети. Дело в том, что он выводит гостей на весьма откровенные признания. Так, актриса Татьяна Васильевна облила грязью многих отечественных звезд, а Валентина Талызина обвинила певицу Аллу Пугачеву в том, что она скрывает свои истинные корни. Из-за все этого пользователи «нападают» на артисток, и на их защиту решил встать Ширвиндт. Он считает, что они вовсе не виноваты, ведь именно Манучаров несет ответственность за все.

По мнению телеведущего, интервьюер использует пожилых знаменитостей. «Он такой мелкий провокатор, лазит по просторам Интернета и находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать. Так бы это был факт их личной биографии, их преклонных лет и легкого помешательства», - заявил ведущий в личном блоге.

К слову, в интервью Манучарову Талызина также рассказала, что ее польская коллега Барбара Брыльска во время съемок на Мосфильме продавала трусы. На такое заявление не смогла промолчать и сама звезда «Иронии судьбы, или с легким паром!». Она вышла на связь и сообщила, что Валентина Илларионовна негативно о ней высказывается из зависти.