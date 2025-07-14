«Его миссия – соединять»: Ани Лорак пытается заинтересовать россиян магическими талисманами мужа

Певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, занялась активным продвижением ювелирного бизнеса мужа. В личном блоге артистка пытается заинтересовать россиян магическими украшениями.

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в ветвях пальмы. Глубокое декольте Лорак украсил золотой кулон, созданный по эскизам Исаака Виджраку.

«На мне украшение цифра 6 – энергия Любви. Этот талисман – не просто украшение. Это ключ. Частота. Возвращение к равновесию. Он впитывает тепло твоего сердца... и отражает его обратно в мир. Его миссия – соединять», - подписала снимок певица.

При этом муж Лорак уже имеет опыт неудачного бизнеса по продаже подобных талисманов. Вероятно, артистка решила с помощью своей популярности сделать Виджраку успешным предпринимателем.

Напомним, осенью 2024 года Ани Лорак официально оформила отношения с Исааком Виджраку. Через полгода после свадьбы пара отпраздновала бракосочетание в романтической обстановке на Мальдивах. Избранник артистки до встречи с ней работал велнес-экспертом, инструктором по йоге и занимается авторскими оздоровительными программами.

До этого певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее есть 14-летняя дочь София.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак взяла на воспитание четырехлетнего сына Виджраку. Она опубликовала в соцсетях видео, на котором танцевала со своей дочерью и кудрявым мальчиком.