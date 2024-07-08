Шикарные апартаменты с сауной: Алсу продает квартиру в центре Москвы, которую ей купили родители

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов стали самой обсуждаемой парой в последние несколько недель. Артистка решила развестись с мужем после 18 лет брака. Их разрыв обрастает все новыми подробностями. Звезде предстоит решить множество юридических и материальных вопросов. Так, исполнительница выставила на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы, которую ей подарили родители на совершеннолетие.

Пятикомнатная квартира стоимостью в 299 млн рублей находится в доме на Никитском бульваре, 15/16 в центре Москвы. Площадь жилья составляет 247 кв. метров: в нем есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, кабинет с кладовой, гардеробная и даже сауна. Дизайн помещения выполнен в неоклассическом стиле, внутри есть много антикварной мебели, пишет Super.

Артистка вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова в 2006 году. Через год у пары родилась дочь Сафина, в 2008 году — дочь Микелла, а в 2016 году — сын Рафаэль.

Накануне Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с мужем. Певица отказалась от мирового соглашения и решила урегулировать имущественные отношения с супругом через суд, несмотря на то, что Ян Абрамов готов передать ей активов на 2,5 млрд рублей.

Сообщалось, что пара владеет квартирой на 57-м этаже небоскреба «Триумф-Палас» в Москве, поместьем в Крыму с личным пляжем, теннисным кортом и вертолетной площадкой, четырехэтажным домом на Рублевском шоссе в Московской области. Также в собственности у супругов апартаменты в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground.