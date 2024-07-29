«Шикарно выглядит»: Сергей Зверев объяснил резкие перемены во внешности Аллы Пугачевой

Стилист Сергей Зверев высказался о резких переменах во внешности певицы Аллы Пугачевой. Ходили слухи, что Примадонна пострадала в результате пластики. Зверев заявил, что в Юрмале артистка выглядела «шикарно».

Стилист наблюдал за появлением Пугачевой на фестивале певицы Лаймы Вайкуле на видео в Интернете.

«Она шикарно выглядит!... Есть же некоторые моменты. Нужно учитывать, что там и света не было правильного, и Алла не позировала», - указал Зверев и добавил, что даже несмотря на это Пугачева смотрелась «роскошно».

Стилист пожелал, чтобы все в 75-летнем возрасте выглядели, как певица.

Сергей до сих пор благодарен Алле за то, что когда-то она изменила его жизнь, пишет mk.ru.

«Я уже двадцать лет пою с Аллиной легкой руки. Был стилист, а стал суперзвезда», - не скрывает Зверев.

Ранее Пугачева заявляла, что может быть споет на фестивале Вайкуле.