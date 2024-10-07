НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 октября 2024, 19:45
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«Шикарная женщина»: постройневшая Суханкина поразила фанатов образом в мини-юбке

Похудевшая на 30 кг Маргарита Суханкина показала фигуру в мини-юбке.
«Шикарная женщина»: постройневшая Суханкина поразила фанатов образом в мини-юбке

© Starface.ru

В 2021 году Маргарита Суханкина решилась на радикальные изменения во внешности. Экс-солистка группы «Мираж» сделала операцию по уменьшению желудка. После хирургического вмешательства знаменитость похудела на 30 кг. Артистка не скрывает, что теперь довольна собой и с уверенностью может носить короткие юбки.

Звезда опубликовала новый пост в соцсети. На снимке исполнительница хита «Новый герой» предстала в вечернем образе: сверкающей серебристой блузе и мини-юбке. Наряд Суханкина дополнила крупными серьгами, туфлями на шпильке и ярким макияжем.

«Шикарная женщина»: постройневшая Суханкина поразила фанатов образом в мини-юбке

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В подписи к посту 60-летняя артистка решила порассуждать на тему похудения. По ее словам, избавление от лишнего веса помогло улучшить не только внешность, но здоровье и самочувствие. Суханкина с уверенностью назвала операцию правильным решением. Звезда теперь чувствует себя легко и свободно.

«Мне всё время хочется быть в движении. Ловя, свое отражение где-нибудь, я всегда радуюсь и порой до сих пор не могу поверить, что это я», — рассуждает знаменитость.

Подписчики оценили яркий образ Маргариты. Они считают, что на звезду можно равняться.

«Шикарная женщина», «Жемчужинка», — высказались фолловеры.

Напомним, в 2013 году Маргарита усыновила двоих детей. Недавно певица призналась, что они боялись возвращения в детский дом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Маргарита Суханкина
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