«Шикарная женщина»: постройневшая Суханкина поразила фанатов образом в мини-юбке
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В 2021 году Маргарита Суханкина решилась на радикальные изменения во внешности. Экс-солистка группы «Мираж» сделала операцию по уменьшению желудка. После хирургического вмешательства знаменитость похудела на 30 кг. Артистка не скрывает, что теперь довольна собой и с уверенностью может носить короткие юбки.
Звезда опубликовала новый пост в соцсети. На снимке исполнительница хита «Новый герой» предстала в вечернем образе: сверкающей серебристой блузе и мини-юбке. Наряд Суханкина дополнила крупными серьгами, туфлями на шпильке и ярким макияжем.
В подписи к посту 60-летняя артистка решила порассуждать на тему похудения. По ее словам, избавление от лишнего веса помогло улучшить не только внешность, но здоровье и самочувствие. Суханкина с уверенностью назвала операцию правильным решением. Звезда теперь чувствует себя легко и свободно.
«Мне всё время хочется быть в движении. Ловя, свое отражение где-нибудь, я всегда радуюсь и порой до сих пор не могу поверить, что это я», — рассуждает знаменитость.
Подписчики оценили яркий образ Маргариты. Они считают, что на звезду можно равняться.
«Шикарная женщина», «Жемчужинка», — высказались фолловеры.
Напомним, в 2013 году Маргарита усыновила двоих детей. Недавно певица призналась, что они боялись возвращения в детский дом.