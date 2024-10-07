«Шикарная женщина»: постройневшая Суханкина поразила фанатов образом в мини-юбке

В подписи к посту 60-летняя артистка решила порассуждать на тему похудения. По ее словам, избавление от лишнего веса помогло улучшить не только внешность, но здоровье и самочувствие. Суханкина с уверенностью назвала операцию правильным решением. Звезда теперь чувствует себя легко и свободно.

«Мне всё время хочется быть в движении. Ловя, свое отражение где-нибудь, я всегда радуюсь и порой до сих пор не могу поверить, что это я», — рассуждает знаменитость.

Подписчики оценили яркий образ Маргариты. Они считают, что на звезду можно равняться.

«Шикарная женщина», «Жемчужинка», — высказались фолловеры.

Напомним, в 2013 году Маргарита усыновила двоих детей. Недавно певица призналась, что они боялись возвращения в детский дом.