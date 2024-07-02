«Боялись, что сдам их в детдом»: Суханкина заявила об истерике приемных детей

Известная певица Маргарита Суханкина рассказала, что приемные дети боялись возвращения в детский дом. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Pro жизнь».

Исполнительница призналась, что Сергей и Валерия во время первого совместного путешествия устроили истерику, испугавшись за свое будущее.

«В первый раз мы поехали с ними на море, и там произошла такая тяжелая ситуация. Дети щебетали, пока летели на самолете, потом в автобусе по сторонам смотрели, они впервые видели море, а тут приезжаем в отель, где горничная в номере застилала для нас кровати. <…> Дети, увидев ее, начали выть — сначала Лера, а потом и Сережа. <…> Эта горничная напомнила им няню из детского дома, и они решили, что я их привезла сюда, чтобы оставить тут и уехать. Ужас. Они полтора года боялись, что я сдам их в детдом», — поделилась артистка.

Напомним, Маргарита Суханкина стала матерью в 2013 году, усыновив сразу двоих детей. Певица рассказывала, что первое время ей было очень тяжело справляться с детьми. Она публично призывала всех фанатов, желающих усыновить ребенка, внимательно прислушаться к себе, чтобы не столкнуться с печальными последствиями.

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