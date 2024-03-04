«Шикарная женщина»: Дмитрий Колдун вышел в свет с любимой

Победитель «Фабрики звезд — 6» Дмитрий Колдун вышел в свет вместе со своей женой. Артист прибыл с Викторией на съемки шоу «Сегодня вечером» и поделился совместным фото в социальных сетях.

Подписчики певца активно комментировали их редкое появление на публике, отмечая, что девушка очень похорошела.

«Потрясающе красивая девушка», «Ваша жена великолепна», «У вас потрясающая семья», «Шикарная женщина», «Рады видеть Викторию», «Самая красивая и прекрасная пара», «Потрясающе выглядите», «Ну какие вы красивые», «Классные», «Счастья вашей семье», «Идеальная пара», – писали поклонники.

Исполнитель признался, что его возлюбленная переживала из-за его популярности после «Фабрики звезд» и постоянно испытывала ревность к поклонницам. В один момент крупная ссора даже привела к их временному расставанию. Однако Колдун и Хамицкая встретились снова через полгода: певец пригласил ее в «кабак», и на следующее утро они уже проснулись вместе.

По словам артиста, они не вдавались в подробности друг о друге за эти шесть месяцев, а просто почувствовали, что больше не хотят расставаться. В 2012 году пара официально зарегистрировала свои отношения. Супруги воспитывают двоих детей: 11-летнего сына Яна и семилетнюю дочь Алису.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан высказался о своем отношении к звездным детям на конкурсах. Исполнитель прокомментировал участие популярных наследников в «Новой Фабрике звезд».