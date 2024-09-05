«Шикарная»: Высоцкая похвасталась фигурой в облегающем платье

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая показала фигуру в облегающем черном платье. 51-летняя звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала в элегантном наряде с обилием аксессуаров.

Жена режиссера Андрея Кончаловского выбрала длинный наряд, который при этом подчеркнул ее стройное тело. Она дополнила образ коричневой сумкой, золотыми украшениями – часами, колье и браслетами. На ноги она надела балетки. Высоцкая решила собрать волосы в пучок и не использовать слишком много косметики.

Подписчики знаменитости отметили, что ей очень подходит сдержанный образ, подчеркивающий красоту и утонченность.