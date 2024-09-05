«Шикарная»: Высоцкая похвасталась фигурой в облегающем платье
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Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая показала фигуру в облегающем черном платье. 51-летняя звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала в элегантном наряде с обилием аксессуаров.
Жена режиссера Андрея Кончаловского выбрала длинный наряд, который при этом подчеркнул ее стройное тело. Она дополнила образ коричневой сумкой, золотыми украшениями – часами, колье и браслетами. На ноги она надела балетки. Высоцкая решила собрать волосы в пучок и не использовать слишком много косметики.
Подписчики знаменитости отметили, что ей очень подходит сдержанный образ, подчеркивающий красоту и утонченность.
«Изящная, точеная фигурка! Юлечка, браво!», «Красивая женщина душой и телом, образованная и умная», «Юля, не перестаю восхищаться, вы мой идеал», «Шикарная», — пишут в комментариях.
Напомним, что актриса много лет находится в браке с режиссером. Их не пугает разница в возрасте, они счастливы и каждый раз доказывают это своими совместными выходами в свет. Так, они появились на церемонии вручения премии «Ника», где не отходили друг от друга.
Ранее мы писали о том, что 55-летняя телеведущая Юлия Бордовских снялась в черном мини-платье с воланами. Фанаты отметили ее прекрасный внешний вид и стройную фигуру.