«Идеал»: 55-летняя Юлия Бордовских показала фигуру в мини-платье

Телеведущая и журналистка Юлия Бордовских снялась в черном мини-платье с воланами и восхитила фанатов стройной фигурой. Многие отметили, что 55-летняя звезда не меняется с годами.

Знаменитость позировала на улице в коротком черном платье с пышными рукавами и воланами. Она предстала с короткими волосами, стильной укладкой и минимум макияжа. На ней были аксессуары и яркий лак на ногтях. Подписчики пришли в восторг от публикации в соцсетях звезды.

«Шикарная», «Идеал», «Хочу такую же фигуру в 55», «Какие формы», — отметили в комментариях.