НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 января 2025, 16:32
1 мин.

«Шикарная!»: сбежавшая из России Вера Брежнева щегольнула платьем с открытой спиной в Париже

Певица Вера Брежнева появилась в зеленом платье с открытой спиной в Париже.
«Шикарная!»: сбежавшая из России Вера Брежнева щегольнула платьем с открытой спиной в Париже

© Starface.ru

27 января в Париже началась Неделя высокой моды. В столицу Франции съехались мировые знаменитости, чтобы посмотреть коллекции именитых дизайнеров. В числе гостей мероприятия была замечена и уехавшая из России певица Вера Брежнева.

Исполнительница «Любовь спасет мир» пришла на показ Georges Hobeika. Певица появилась на публике в зеленом облегающем платье с открытой спиной длины макси. Артистка передала подписчикам воздушный поцелуй, улыбнулась и продолжила общаться с другими гостями Недели моды.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда вышла в свет с распущенными волосами и добавила к образу украшения.

В комментариях подписчики высоко оценили образ звезды и засыпали ее комплиментами.

«Шикарная!»; «Вера, вы красотка!», - пишут подписчики экс-солистка «ВИА Гра».

Ранее Вера Брежнева призналась, что снова влюблена, но не планирует выходить замуж. Певица не стала раскрывать имя нового возлюбленного, однако украинские СМИ заподозрили ее в романе с неким 37-летним бизнесменом, с которым ее заметили на концерте в Киеве. По некоторым данным, Брежнева уже успела переехать к избраннику.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Вера Брежнева
певица
Неделя моды