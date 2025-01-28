«Шикарная!»: сбежавшая из России Вера Брежнева щегольнула платьем с открытой спиной в Париже
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27 января в Париже началась Неделя высокой моды. В столицу Франции съехались мировые знаменитости, чтобы посмотреть коллекции именитых дизайнеров. В числе гостей мероприятия была замечена и уехавшая из России певица Вера Брежнева.
Исполнительница «Любовь спасет мир» пришла на показ Georges Hobeika. Певица появилась на публике в зеленом облегающем платье с открытой спиной длины макси. Артистка передала подписчикам воздушный поцелуй, улыбнулась и продолжила общаться с другими гостями Недели моды.
Звезда вышла в свет с распущенными волосами и добавила к образу украшения.
В комментариях подписчики высоко оценили образ звезды и засыпали ее комплиментами.
«Шикарная!»; «Вера, вы красотка!», - пишут подписчики экс-солистка «ВИА Гра».
Ранее Вера Брежнева призналась, что снова влюблена, но не планирует выходить замуж. Певица не стала раскрывать имя нового возлюбленного, однако украинские СМИ заподозрили ее в романе с неким 37-летним бизнесменом, с которым ее заметили на концерте в Киеве. По некоторым данным, Брежнева уже успела переехать к избраннику.