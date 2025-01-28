«Шикарная!»: сбежавшая из России Вера Брежнева щегольнула платьем с открытой спиной в Париже

27 января в Париже началась Неделя высокой моды. В столицу Франции съехались мировые знаменитости, чтобы посмотреть коллекции именитых дизайнеров. В числе гостей мероприятия была замечена и уехавшая из России певица Вера Брежнева.

Исполнительница «Любовь спасет мир» пришла на показ Georges Hobeika. Певица появилась на публике в зеленом облегающем платье с открытой спиной длины макси. Артистка передала подписчикам воздушный поцелуй, улыбнулась и продолжила общаться с другими гостями Недели моды.