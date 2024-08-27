НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 августа 2024, 17:19
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«Шикарная»: певица Лолита выступила в длинном закрытом платье цвета фуксии

Певица Лолита выступила в длинном закрытом платье цвета фуксии на «Новой волне».
«Шикарная»: певица Лолита выступила в длинном закрытом платье цвета фуксии

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Лолита выступила в длинном закрытом платье цвета фуксии на «Новой волне» в Сочи. Артистка исполняла хит «Ориентация Север».

На выступление Лолиты обратил внимание Telegram-канал «Звездная пыль».

На Лолите было платье с разрезом на ноге. «Я ненавижу, когда кто-то плачет», - произнесла певица по ходу исполнения песни.

После выступления Милявская обняла певицу Марию Краймбрери и приободрила коллегу.

Под публикацией поклонники писали: «Шикарная Лолочка», «Всегда была безбашенная, с молодости. Голос классный». Некоторые писали, что Лолита перестала быть для них любимой артисткой после «голой» вечеринки. «Как баба на чайнике», - комментировали наряд исполнительницы.

Ранее Лолита восхитилась отрезавшей волосы на сцене певицей Люсей Чеботиной. Исполнительница говорила, что у нее «упала челюсть».

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Лолита Милявская
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