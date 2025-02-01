«Шикарная львица»: Нюша произвела фурор, повторив образ с обложки журнала 15 лет спустя
© Starface.ru
В 2010 году певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) снялась для обложки мужского журнала. Фотосессия в то время начинающей певицы вызвала настоящий фурор. Спустя 15 лет знаменитость решила повторить свой образ с обложки.
Певица перевыпустила хит «Не перебивай». В честь этого звезда решила не только вспомнить свою песню, но и стиль того времени. Нюша перевоплотилась в тот же образ — надела клетчатую мини-юбку, галстук, белый бюстгальтер и гольфы.
Под ремейк песни Нюша в «школьном» образе читает журнал, где она изображена на обложке. После звезда откидывает его на диван и резко встает.
«Счастливая мама двоих ангелочков», «Шикарная львица», «Вспомнила 2010-й, как же я скучаю по тем временам», — написали восторженные поклонники звезды.
Фанаты Нюши заметили, как она «расцвела» после развода с предпринимателем Игорем Сивовым. Анна стала чаще появляться в женственных образах и активно выступать.
В 2024 году певица неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Ранее Нюша признавалась, что муж изменял ей, но она смогла его простить. Впрочем Сивов отрицает неверность со своей стороны. По словам знаменитости, этот период был «самым тяжелым» в ее жизни — она «переживала депрессию» и «собирала свой мир обратно». Артистка утверждала, что они с супругом уже давно разошлись и сохранили хорошие отношения. Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 6-летняя дочь Серафима-Симба и 3-летний сын Саффрон.
Ранее Нюшу заметили в компании звезды «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина. На светском мероприятии побывал портал «Страсти».