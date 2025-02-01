«Шикарная львица»: Нюша произвела фурор, повторив образ с обложки журнала 15 лет спустя

Под ремейк песни Нюша в «школьном» образе читает журнал, где она изображена на обложке. После звезда откидывает его на диван и резко встает.

«Счастливая мама двоих ангелочков», «Шикарная львица», «Вспомнила 2010-й, как же я скучаю по тем временам», — написали восторженные поклонники звезды.

Фанаты Нюши заметили, как она «расцвела» после развода с предпринимателем Игорем Сивовым. Анна стала чаще появляться в женственных образах и активно выступать.

В 2024 году певица неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Ранее Нюша признавалась, что муж изменял ей, но она смогла его простить. Впрочем Сивов отрицает неверность со своей стороны. По словам знаменитости, этот период был «самым тяжелым» в ее жизни — она «переживала депрессию» и «собирала свой мир обратно». Артистка утверждала, что они с супругом уже давно разошлись и сохранили хорошие отношения. Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 6-летняя дочь Серафима-Симба и 3-летний сын Саффрон.

Ранее Нюшу заметили в компании звезды «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина. На светском мероприятии побывал портал «Страсти».