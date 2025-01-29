Разведенную певицу Нюшу заметили в компании звезды «Битвы экстрасенсов», который моложе нее на 10 лет

Певица Нюша появилась на звездной вечеринке портала theDay.ru, посвященной празднованию китайского Нового года. Но была она там не одна, а в сопровождении участника «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина. На светском мероприятии побывал портал «Страсти».

Разведенная артистка, по всей видимости, старается теперь брать от жизни все, поэтому все чаще появляется на звездных тусовках. Причем в весьма эффектных нарядах. Для китайского Нового года в центре столицы она подобрала красное шелковое платье с вышивкой и открытой спиной. Фотографам Нюша позировала вместе с 24-летним магом Турчиным.

Впрочем, связывают их далеко не романтические отношения. Разница в возрасте у звезд 10 лет. Просто так получилось, что они встретились на вечеринке и решили сделать несколько совместных снимков.

К слову, на мероприятии Нюша также рассказала, какие профессии у мужчин предпочитает. Оказалось, что она даже не против, если ее возлюбленный будет блогером.

«Если у мужчины это любимое дело, то почему к этому нужно относиться как-то не так. Нужно с уважением относиться к тому, что делает вторая половинка», - поделилась Нюша.

Ранее Нюша показала, как выглядит без макияжа и укладки.