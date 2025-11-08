«Шикарная красотка»: Ксения Бородина показала детские снимки с молодой мамой
8 ноября мама Ксении Бородиной Инна Булатовна празднует день рождения. Телеведущая трогательно обратилась к родительнице в соцсетях в честь праздника и показала несколько архивных снимков из детства.
Ксения поделилась серией детских фото с мамой. На них экс-ведущая «Дома-2» запечатлена совсем в разные периоды жизни, начиная от детсадовского возраста, заканчивая школьными годами. Инна Булатовна в модных нарядах тех времен улыбается в кадре и обнимает дочь.
«Всегда молодая и красивая», — подписала один из снимков Ксения.
Подписчикам звезды понравились ее архивные фотографии. Они отметили, что Инна Булатовна очень красивая.
«Мамуля шикарная красотка»; «Мама в молодости шикарная» — написали фанаты ведущей.
Бородина показала, что собирается на день рождения родительницы, но детали праздника пока не раскрыла.
Родители Ксении развелись, когда ей был один год. Позже мать Бородиной вышла замуж за итальянского бизнесмена и уехала в Италию, оставив дочь на воспитание бабушке и дедушке. Ксения построила хорошие отношения с отчимом, и он смог заменить ей отца.
