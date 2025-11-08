«Шикарная красотка»: Ксения Бородина показала детские снимки с молодой мамой

8 ноября мама Ксении Бородиной Инна Булатовна празднует день рождения. Телеведущая трогательно обратилась к родительнице в соцсетях в честь праздника и показала несколько архивных снимков из детства.

Ксения поделилась серией детских фото с мамой. На них экс-ведущая «Дома-2» запечатлена совсем в разные периоды жизни, начиная от детсадовского возраста, заканчивая школьными годами. Инна Булатовна в модных нарядах тех времен улыбается в кадре и обнимает дочь.

«Всегда молодая и красивая», — подписала один из снимков Ксения.