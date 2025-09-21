«Если вы помните имя своего ребенка, вы уже хорошая мама»: Ксения Бородина высказалась о детях

Ксения Бородина честно высказалась о материнстве. В личном блоге звезда реалити-шоу «Дом-2» заявила, что помнить имя своего ребенка и не сдать его в детдом — уже успех для женщины.

Телеведущая ответила на вопрос одной из подписчиц: «Как перестать чувствовать себя плохой мамой?» Ксения Бородина решила пошутить, вспомнив цитату психолога Михаила Лабковского. Знаменитость отметила: если женщина не забывает, как зовут ее ребенка, и не отказывается от его воспитания, то ее уже можно считать хорошей матерью.

«Как сказал Лабковский, если Вы помните имя своего ребенка и не сдали его в детский дом, Вы уже хорошая мама», — заявила Ксения Бородина.

Недавно экс-ведущая «Дома-2» в резкой форме ответила на критику ее воспитания дочерей. Ксения Бородина убеждена: чужие люди не имеют права осуждать ее. По словам знаменитости, многие ее хейтеры не следят за своими детьми, в чем она убедилась на собственном опыте.

«Я летаю в самолетах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе наблюдаю за детьми в общественных местах! Поэтому мне точно не надо рассказывать, какие у вас „идеальные“ дети. Теона чудесный ребенок в свои 9 лет! Творческая, жизнерадостная, умеет любить и дружить. А те, кто пишут, что „давно бы ударила“… Мне жаль, что у вас такие методы воспитания. Просто жаль вас и ваших детей», — высказалась телеведущая.

Напомним, у Ксении Бородиной двое детей — 16-летняя Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым и 9-летняя Теона от союза с предпринимателем Курбаном Омаровым. В июне 2025 года телеведущая вышла замуж за блогера Николая Сердюкова, роман с которым рассекретила прошлым летом.

