«Большой рот, короткие ноги»: Орлова высказалась о своих недостатках

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась, что ее обижает критика внешности. Артистка часто получает негативные комментарии, но никак не может начать равнодушно реагировать на них. Она опубликовала пост про это в соцсетях.

По словам звезды, раньше она еще более болезненно реагировала на критику внешности, но потом привыкла. Сейчас ее почти не задевают негативные высказывания, но некоторые из них могут быть действительно обидными.

«Вот пишут: «У Орловой большой рот, короткие ноги». С ростом я бы рада что-то сделать, но никак ни у каких хирургов это не исправить. Со ртом такая же история», – поделилась теледива.

Ольга призналась, что не хочет кому-то понравиться, ведь главное – чтобы она нравилась самой себе. Она посоветовала людям быть добрее и следить за своей речью.

«Всем добра», — добавила артистка.

Орлова отметила, что каждый ее шаг подвергается осуждению. Она также столкнулась с критикой за свое решение не кормить дочь грудью и вернуться к работе через две недели после родов. У певицы есть 22-летний сын от предыдущего брака, и именно его тоже критикуют за то, что он, по мнению некоторых, не должен проживать с матерью и «сидеть на ее шее».

Ранее мы писали о том, что телеведущие Ксения Бородина и Ольга Орлова устроили вечеринку в Куршевеле. Подруги не только дышали свежим воздухом и катались на лыжах, но также потанцевали под русские хиты. Они показали, как веселятся под песни Юрия Шатунова, Андрея Губина и группы «Мираж».