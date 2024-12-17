НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 декабря 2024, 20:37
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«Шикарна»: внучка Александра Маслякова сделала первую за несколько месяцев публикацию

18-летняя внучка Александра Маслякова Таисия снялась в брендовых бусах и браслетах.
«Шикарна»: внучка Александра Маслякова сделала первую за несколько месяцев публикацию

© Starface.ru

18-летняя внучка покойного ведущего КВН Александра Маслякова Таисия сделала первую за несколько месяцев публикацию на своей странице в соцсетях. Девушка опубликовала фото в брендовых бусах и браслетах.

Таисия предстала в рваных джинсах и белом топе в виде корсета. Девушка выбрала сразу несколько аксессуаров. Шею украшали бусы из жемчуга от Chanel, а на руках видны сразу несколько браслетов, которые Таисия демонстративно показывала.

Стоит отметить, что на последней фото внучка Маслякова предстала шатенкой, хотя прежде красила волосы в светлый цвет.

Интернет-пользователи оценили изменения во внешности и образ Таисии. Они писали: «Так вам лучше», «Шикарный цвет волос», «Тебе так идет», «Шикарна».

Ранее сообщалось, что Таисия провожала дедушку в последний путь на его Mercedes с номером «к001вн».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Масляков
внучка
бусы
браслеты