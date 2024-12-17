«Шикарна»: внучка Александра Маслякова сделала первую за несколько месяцев публикацию

18-летняя внучка покойного ведущего КВН Александра Маслякова Таисия сделала первую за несколько месяцев публикацию на своей странице в соцсетях. Девушка опубликовала фото в брендовых бусах и браслетах.

Таисия предстала в рваных джинсах и белом топе в виде корсета. Девушка выбрала сразу несколько аксессуаров. Шею украшали бусы из жемчуга от Chanel, а на руках видны сразу несколько браслетов, которые Таисия демонстративно показывала.

Стоит отметить, что на последней фото внучка Маслякова предстала шатенкой, хотя прежде красила волосы в светлый цвет.

Интернет-пользователи оценили изменения во внешности и образ Таисии. Они писали: «Так вам лучше», «Шикарный цвет волос», «Тебе так идет», «Шикарна».

Ранее сообщалось, что Таисия провожала дедушку в последний путь на его Mercedes с номером «к001вн».