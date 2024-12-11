«Мисс Вселенная» Оксана Федорова появилась на публике в полупрозрачном платье

Знаменитость посетила новогодний бранч журнала Moda topical. Федорова позировала на красной дорожке в полупрозрачном кружевном платье в длине макси, дополнив наряд туфлями-лодочками.

Поклонники поспешили похвалить внешний вид 46-летней телеведущей в комментариях: «Красотка, как вам идет это платье», «Роскошный образ», «Невероятная Оксана», «Очень красивая женщина».

Оксана Федорова в 2011 году вышла замуж за офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина. У пары двое общих детей: в 2012 году у них родился мальчик Федор, а спустя год девочка Елизавета. Также от предыдущих отношений у супруга актрисы есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.

Ранее Оксана Федорова выложила редкое фото с мужем, который скрывается от публики.