«Мне сожгли волосы»: беременная Агата Муцениеце неожиданно облысела

Агата пошутила, что наконец нашла способ избавиться от изнуряющей жары. Поклонники знаменитости оценили юмор знаменитости. Они поняли, что, скорее всего, «лысину» Агате сделали для съемок в очередном проекте. Артистка, несмотря на беременность, активно работает и собирается уйти в декрет только в середине августа.

«Солдат Джейн!», «Теперь нужно откровенную фотосессию, как у беременной Деми Мур», «Ну Агата, настоящая шутница, я даже поверила в первые секунды», — написали пользователи Сети.

Впрочем, будущая многодетная мама не стала раскрывать все карты и не объяснила, зачем же ей понадобилось становиться лысой.

Напомним, в июле Агата выйдет замуж за музыканта Петра Дрангу, от которого ждет ребенка. Сейчас пара активно готовится к предстоящему торжеству.

Накануне Муцениеце вернулась в образ своей героини из «Закрытой школы» и предстала в образе блондинки.