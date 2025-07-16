«Мне сожгли волосы»: беременная Агата Муцениеце неожиданно облысела
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В последнее время беременная от аккордеониста Петра Дранги Агата Муцениеце удивляет фанатов новыми образами. Сначала 36-летняя актриса стала блондинкой, напомнив свою героиню из «Закрытой школы», а теперь она заявила, что побрилась налысо.
Экс-жена Павла Прилучного сняла видео, в котором позировала в белом платье и с красно-розовым платком на шее. Звезда дополнила образ легким макияжем. Но самое интересное, что на ее голове вообще не было волос. Со слов актрисы, ей пришлось на это пойти из-за неудачных экспериментов с шевелюрой.
«Перед свадьбой решила сделать химическую завивку. Короче, мне сожгли волосы», — объяснила Муцениеце.
Агата пошутила, что наконец нашла способ избавиться от изнуряющей жары. Поклонники знаменитости оценили юмор знаменитости. Они поняли, что, скорее всего, «лысину» Агате сделали для съемок в очередном проекте. Артистка, несмотря на беременность, активно работает и собирается уйти в декрет только в середине августа.
«Солдат Джейн!», «Теперь нужно откровенную фотосессию, как у беременной Деми Мур», «Ну Агата, настоящая шутница, я даже поверила в первые секунды», — написали пользователи Сети.
Впрочем, будущая многодетная мама не стала раскрывать все карты и не объяснила, зачем же ей понадобилось становиться лысой.
Напомним, в июле Агата выйдет замуж за музыканта Петра Дрангу, от которого ждет ребенка. Сейчас пара активно готовится к предстоящему торжеству.
Накануне Муцениеце вернулась в образ своей героини из «Закрытой школы» и предстала в образе блондинки.