«Не стыдно, не стесняюсь. Отстаньте!»: Лера Кудрявцева ответила на критику внешности без макияжа

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на критику появившегося в Сети ее фото с поклонницей. На снимке 53-летняя артистка позировала без макияжа и укладки, из-за чего многие пользователи высмеяли ее внешность. В своем Telegram-канале знаменитость ответила хейтерам, заявив, что не стесняется предстать не в самом лучшем виде.

Недавно одна из поклонниц Леры Кудрявцевой поделилась в соцсети фото в обнимку с телеведущей. На опубликованном кадре знаменитость предстала без макияжа и укладки, надев лишь солнцезащитные очки. Публикация стала предметом бурного обсуждения в Сети. Многие высмеяли внешность артистки на снимке без обработки.

Знаменитость не стала молчать и ответила всем недоброжелателям в личном блоге. Лера Кудрявцева призналась, что не стесняется своей внешности без макияжа, и не отказывает в фото поклонникам.

«Да, да! И горжусь тем, что не отказываю в фото даже когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по 4 часа в сутки, можно и хуже выглядеть. На работе делают макияж и приводят в божеский вид», — заявила телеведущая.

Лера Кудрявцева подчеркнула, что не комплексует из-за своего возраста. Артистка призвала подписчиков следовать ее примеру.

«Не стыдно, не стесняюсь, не бегу от возраста. И вам советую. Мне 53. Отстаньте!» — высказалась Лера Кудрявцева.

Примечательно, что для своих публикаций в соцсетях телеведущая использует ретушь и не скрывает этого. Лера Кудрявцева объясняла, что ей хочется «видеть себя красивую».

«Я, безусловно, редактирую, фотошоплю свои фотографии. Потому что, конечно же, приятно и вам, да и мне, в частности, видеть себя красивую. Но безупречных людей не бывает. Я в том числе», — делилась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев показал Леру Кудрявцеву без фильтров.